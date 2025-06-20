Depremde 88 kişiye mezar olan Elit Apartmanı davası... Müşteki avukatı:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yıkılan Elit Apartmanı'nda 88 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mithat Tümyürek, Yapı Sahibi Akil İnan, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, statik proje mükellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkanlı, şantiye şefi Burak K. ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Tutuklu sanığın olmadığı Elit Apartmanı'nın beşinci duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Müşteki Gülbahar Yalçın, beyanında "Buraya adalet için geldik. Herkes kendini bizim yerimize koysun. Adalet istiyoruz" derken, bir başka müşteki "O binada iki yavrumu kaybettim. Binayı görseydiniz bunları idam ederdiniz. Adalete sığınıyorum" dedi.

"MÜTEAHHİT TÜMYÜREK EV HAPSİ KURALINI İHLAL ETTİ''

Müşteki avukatı Tolga Ünlü, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müteahhit Mithat Tümyürek'in ev hapsi şartını ihlal ettiğini, bu durumun sanığın gelecekte adli kontrol hükümlerine uymayacağının göstergesi olduğunu belirterek, tutuklanmasını talep etti.

Bir sonraki duruşmada, bina altında proje dışı kapatma yapılan işyerleriyle ilgili iki tanık dinlenecek ve dosya bilirkişiye gönderilecek. Geçmiş duruşmada müteahhit Mithat Tümyürek, Elit Apartmanı'ndaki kaçak asma katın mührünün kaldırılması için belediyenin çorba evine bağış yaptığını söylemişti. Bu iddiaya ilişkin belediyeye müzekkere yazıldı, ancak henüz mahkemeye yanıt ulaşmadı.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının müteahhit Tümyürek'in tutuklanmasına yönelik talebini reddederek, adli kontrolün devamına karar verdi. Duruşma 13 Kasım'a ertelendi.

"RÜŞVET İTİRAF EDİLDİ, TUTUKLU SANIK YOK''

Müşteki avukatı Şahnur Kızıltepe, duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kızıltepe, "Bu ülkede yüzlerce insanın mezarı haline gelen binaları inşa edenler ve göz yuman kamu görevlileri ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Bilirkişi raporları açık, sorumlular belli. Üstelik bazı sanıklar mühürlü binalara devam etmek için rüşvet verdiklerini itiraf etmiş durumda. Buna rağmen dosyada bir tek tutuklu bile kalmadı. Bu, adaletin değil, cezasızlığın sistematik hale geldiğinin kanıtıdır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz, olmamalı. Hukuk böyle susarsa, enkaz altından sadece cesetler değil, vicdanlarımız da çıkar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında 7 katlı olarak yapımı tamamlanan Elit Apartmanı'nın daha sonra zeminde yapılan asma kat nedeniyle 8 kata çıkarıldı. Zemin ve asma katın iş yeri, üstteki 6 katın ise mesken olarak kullanıldığı kaydedilen bilirkişi raporunda, zeminde bulunan iş yerlerinin kullanım alanını artırmak amacıyla asma kat yaptırıldığı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın statik proje içeriğinin yeterli ve uyumlu olmadığı, temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği bulunduğu, proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ve yapı denetim firmasında görevli statik proje denetçileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı.

Binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliğinin olduğu, inşa aşamasındaki bu eksiklikten ise binanın kaba inşasının tamamlamasından sorumlu olan müteahhit Mithat Tümyürek'in asli kusurlu olduğu kaydedildi. Müteahhit Tümyürek, temmuz ayında görülen duruşmada kaçak asma kattan dolayı mühürlenen binanın mührünün kaldırılması için belediyenin çorba evine 140 bin TL bağış yaptığını açıklamıştı.