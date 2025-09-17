Depremde 97 kişiye mezar olmuştu... Özkan Gold City Blokları'nda 'tadilat' yapıldığı ortaya çıktı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, AKP'li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı, 97 kişi yaşamını yitirdi.

Tutuklu sanığın bulunmadığı dosyanın duruşması geçtiğimiz hafta Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama süreci devam ederken, müşteki avukatı Furkan Gülistan, binada yapım sürecinden çok sonra tadilat yapıldığını gösteren bir videoyu dosyaya sundu. Söz konusu video resmi olarak dosyaya girdi.

Özkan Gold City Blokları davasında, yakınlarını kaybeden aileler, birçok kez binanın alt katında bulunan atış poligonunun genişletilmesi ve masaj salonu yapılması amacıyla kolonların kesildiğini dile getirdi. Burada yaşayanlar, depremden önce, binanın kolon kesildiği iddia edilen yöne doğru yıkıldığını vurguladı.

"ÇUVAL ÇUVAL MOLOZ TAŞINDIĞI ORTADA"

Dosyaya videoyu sunan avukat Furkan Gülistan, kuzeni ve bebeği için mücadele ettiğini dile getirerek, "Bu video kaydında çuval çuval moloz taşındığı ortada. Bina sakinleri söz konusu tadilatın olduğu zamanlarda çok gürültü, ses olduğunu söylediler. Videoya karşı sanık tarafından bir beyan yok. Fakat duruşmalarda hep tadilat yapmadıklarını savunuyorlardı. Bu videoda bir tadilatın yapıldığı aşikar. Çuval çuval moloz çıkarıyorlar. Kuzenim ve bebeği için mücadele ediyorum, olası kasttan yargılanmalarını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde Özkan Gold City Blokları yıkılması sonucu 97 kişi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta görülen Özkan Gold City Blokları duruşmasında Mehmet Özkan'ın avukatı, ikinci defa alınan bilirkişi raporuna itiraz etti.

Müştekiler tarafından her duruşmada dile getirilen binanın alt katındaki atış poligonunu genişletmek için kolon kesildiği iddiasına, Özkan'ın avukat kızı Fethiye Özkan, "Babam beni kolon kestiği yerde oturtmaz" sözleriyle itiraz etmişti.