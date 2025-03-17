Depremde 99 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi F Blok için 5 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:10

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:10

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 bloğu yıkılan Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi hayatını kaybetti.

99 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok davasında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın inşasında sorumluluğu olan dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hülya Çelik, Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında soruşturma izni talep etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, dosya kapsamında 5 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırladığı iddianameyi, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu, mahkeme iddianameyi kabul etti.

"MEVZUATA AYKIRI YAPIYA UYGUNLUK KARARLARI TESPİT EDİLMİŞTİR''

İddianamede, şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtilmiş, ancak nihai bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Hülya Çelik, Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken’in, "yapının inşa edildiği dönemde gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapmadıkları ve mevzuata aykırı yapı projeleri ile yapıya uygunluk kararları verdikleri" ifade edildi. Bu sebeple, şüphelilerin binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu değerlendirildi.

İddianamede, 527 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun, "taksirle işlenen fiileri" düzenleyen 22/3. maddesi gereğince, şüphelilerin "bilinçli taksirle hareket ettikleri" vurgulandı. Yargıtay'ın ilgili kararıyla da desteklenen iddianamede, "Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeterli şüpheye ulaşılmıştır" denildi.

KAMU GÖREVLİLERİ, 21 EYLÜL'DE İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Savcılık, sanıkların, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçu yönünden yargılanmalarını ve aynı zamanda ilgili meslekleri icra etmekten men edilmelerini talep etti.

Edinilen bilgilere göre, kamu görevlileri, 21 Eylül’de Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.



