Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Rızaiye Mahallesi’nde yıkımına başlanan 7 katlı 14 daireli bina yoğun korna sesi ile birlikte iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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