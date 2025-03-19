Depremde ailesini kaybeden Mümtaz Gövce, Cumhuriyet'e konuştu: Rüşvetin belgelenmesine yaklaştık

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Hatay Valiliği, binanın 21 Eylül 2017 tarihli birinci ve 25 Ocak 2018 tarihli ikinci yapı ruhsatını onaylayan eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı N.E.E., bu iki yapı ruhsatını kontrol eden eski Antakya Belediye İmar ve Şehircilik Müdür Vekili M.C.H., 21. Haziran 2019 tarihli üçüncü yapı ruhsatını ve 17 Temmuz 2019 tarihli dördüncü yapı ruhsatını onaylayan eski Antakya Belediye Başkan Yardımcısı E.S. ile 21 Haziran 2019 tarihli üçüncü yapı ruhsatını kontrol eden eski Antakya Belediyesi görevlisi mimar A.U. ve 17 Temmuz 2019 tarihli dördüncü yapı ruhsatını kontrol eden eski Antakya Belediyesi görevlisi mimar M.H.D’ye ilişkin soruşturma izni verdi.

Öte yandan 23 Temmuz 2019 tarihli yapı ruhsatına ilişkin kamu personeline soruşturma izni ise reddedildi.

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını Mümtaz Gövce, “Aylar geçmesine karşın mahkemede itiraf edilen 135 bin liralık rüşvetin belgesini Antakya Belediyesi’nden alamadık. Geç ama doğru bu kararla rüşvetin belgelenmesine bir adım daha yaklaştık. Dileriz bu kararla, rüşvet belgesinin bize ulaşmasını engelleyenler de bir şeylerin farkına varır” dedi.

İKİ KEZ MÜHÜRLENMİŞTİ

Belediye çalışanlarının asli kusurlu tespit edildiği davada 3’ü tutuklu 7 sanık hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iddianame düzenlendi. Davanın ilk duruşmasında müteahhit M.T., binanın kaba inşaat sırasında iki kere “projeye uygun yapılmaması” nedeniyle mühürlendiğini, sonrasında Antakya Belediyesi’ne rüşvet verilerek mührün kaldırıldığını söyledi. Bina sahibi A.İ’nin bu işlem için kendisine 145 bin lira verdiğini iddia eden M.T., bunun da kendi personeli B.A. ve yapı denetimci G.T’ye verildiğini, bu paranın da Antakya Belediyesi’nin çorba evine bağış olarak aktarıldığını söyledi.