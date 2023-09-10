Depremde büyük yıkıma uğrayan kentte uzun soluklu dayanışma adımı: Hatay’da destek merkezleri

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Shell Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), sosyal ve duygusal destek alanlarını bölgeye kazandırdı. Kentte Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent Öğrenim Birimi, Belen Basketbol Köyü Konteyner Kent Destek Merkezi ve Hatay-İzmir Konteyner Kent Mor Yerleşke’nin açılışına katıldık.

‘VOLEYBOLCU OLMAK İSTİYORUM’

Antakya’daki Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent’te TEGV işbirliğiyle kurulan öğrenim biriminde çocuklar 3D yazıcıyla model hazırlama, robotik kodlama atölyeleri, oyunlar, resim dersleri ile depremin izlerini silmeye çalışıyor. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Öğrenim birimlerimizden yılda 15 binden fazla çocuk yararlanacak” diyor. Burada sohbet ettiğim bir kız çocuğu voleybola ilgisini anlatıyor. Filenin Sultanlarını takip etmiş ve büyüyünce milli takımda oynamak istediğinden bahsediyor. Küçük kızın bir isteği var, konteyner kentte voleybol sahası yapılması, en azından top gönderilmesi. “Depremden önce voleybol kursuna gidiyordum. İki basketbol sahası yaptılar ama kimse gitmiyor. En azından bir tanesini voleybol sahası yapsalar” diyor küçük kız. Vedalaşırken gitmemizi istemediğini söyleyince “Belki yine geliriz” diyorum. “Gelmezsiniz” deyince anlıyorum verilen sözlerin tutulmadığını...

Belen’de 6-17 ve 18-25 yaş arasındaki depremzeler için TOG işbirliğiyle kurulan destek merkezlerine gidiyoruz. TOG Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, “İyileşme sürecine katkı için dayanışmanın uzun soluklu olması gerektiğine inanıyoruz. Kitaplık, bilgisayarlı çalışma alanları, gençlerin hem öğrenip hem üreteceği atölye alanlarının bulunduğu merkezler en az iki yıl bölgeye katkı sağlayacak” ifadelerini kullanıyor.