Depremde çocuğunu yitiren baba anlattı: 'Tek DNA örneğiydi, onu da devlet kaybetti'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:51

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:51

Babala TV, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da ‘deprem özel’ yayını yaptı. YouTube’da tanıtımının yayınladığı programda, evlat edindiği çocuğunu kaybeden bir baba delil olarak verdiği saç örneğinin de kaybedildiğini aktardı.

“TEK DNA ÖRNEĞİ SAÇIYDI, ONU DA DEVLETİMİZ KAYBETTİ”

Çocuğunun kayıp olduğunu söyleyen baba “Eks olmuş şekilde ceset torbasına koyuyorlar. Annesinin 14 yaşındayken kestirdiği saçını verdik. Savcıya teslim ettik. Sayın savcı delil torbasına koydu. Maalesef çocuğumu kaybeden kişiler, son umudumuz olan delilimizi de kaybettiler. Benim tek evladımdı. Ülkesine faydalı olsun diye elimizden geldiğince annesi ve babası olarak yetiştirmeye çalıştık. Bir günden bir güne üzmedi. Allah da kendisini üzmesin. Şimdi ben ilk defa bir şey açıklayacağım. Bizim çok uzun yıllar çocuğumuz olmadı. Biz çocuğumuzu devletimizden evlatlık aldık. Biz onun annesi ve babasıyız. Sadece biyolojik anne ve babası değiliz. Dolayısıyla DNA bizim için çok önemliydi. Tek DNA örneği bulabileceğimiz saçıydı. Onu da devletimiz kaybetti. Ben üzüntümden geçtiğimiz hafta kalp krizi yaşadım. Kızımı çok özlüyorum. Söyleyebileceğim tek şey bu” diye konuştu.