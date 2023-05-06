Deprem bölgesinde sorunlar devam ediyor: Hâlâ suları yok

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:00

Türkiye, 6 Şubat’ta tarihisinin en büyük deprem felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremin üzerinden üç ay geçmesine rağmen yaralar hâlâ sarılamadı. Deprem bölgesinde yurttaş başta hijyen olmak üzere bir sürü sorunla boğuşuyor. Depremde en fazla yıkımın yaşandığı Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’ne şebeke suyu hâlâ bağlanmadı. Mahalledeki parklara çadır kuran depremzedeler, kazanlarda su kaynatıp duş alıyor.

‘GIDA KOLİSİYLE BİTMİYOR’

Cumhuriyet’e konuşan Hatay’ın Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi Muhtarı Murat Sertel, köydeki eksikleri bir bir anlattı. Sertel, “Depremin yaraları gıda kolileri dağıtmakla sarılmıyor. Ana şebeke suyu hâlâ verilmedi, yurttaşlar eski usül kazanlarla su kaynatarak duş alıyor. Banyo ve bulaşık için su ihtiyacını bir yurttaşın evinin önünde olan kuyudan karşılıyoruz. İçme suyu ihtiyacını da gönüllüler sayesinde karşılıyoruz” dedi.

(Murat Sertel)



Sertel ayrıca, “Çadır var fakat her şey çadırla bitmiyor. Yaz ayındayız sıcaklar artmış durumda, çadırlara girilmiyor. Yağmur yağdığında içi su doluyor. Yazlık kıyafet, terlik, kahvaltılık, vantilatör gibi ihtiyaçlar söz konusu. Mevsim gereği sinek, yılan, akrep gibi sorunlar da var. Çadırlar hijyen açısından da problemli” ifadesini kullandı.

‘KÖTÜ HALDEYİZ’

Aynı mahallede çadırda yalnız yaşayan 65 yaşındaki Necmettin Çolak ise çadırların durumlarının kötü olduğunu belirterek “Şu ana kadar muhtarın çabasıyla ayakta kaldık. Valiliği depremden sonra hiç görmedik. Çadırların hali ise kötü, insan yaşayamaz durumda, gelip görünmesi gerek. Kötü haldeyiz” dedi.