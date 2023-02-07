Depremde hasar gören binalar nasıl tespit edilir? Deprem hasar başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:01

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:01

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Arama-kurtarma hasar tespit çalışmalarımız; bu noktaların hepsinde bugün itibariyle çalışmalar başladı. İş makinelerimizin sevkiyatı yoğun bir şekilde yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. İş makinelerimiz gelmeye ve geldikçe de sevkine devam ediyoruz. Hasar tespit çalışması çok çok önemli. 6 bin 120 personelimizle bölgeden yine itfaiyemiz, belediyelerimizin ekipleriyle arama kurtarma faaliyetleriyle vatandaşımızın yanındayız. Hasar tespit çalışmalarını 10 ilimizde başlattık." açıklamasını yaptı.

DEPREM HASAR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sahibi, konutu depremde hasar gördüyse ilk olarak aşağıdaki ihbar kanallarından biri üzerinden DASK’a hasar ihbarında bulunmalıdır.

• Alo DASK 125 Çağrı Merkezi’ni arayarak

• www.dask.gov.tr web sitesini ziyaret ederek

• E-Devlet hesabına girerek

İhbar sırasında poliçe veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarası bilgilerinin verilmesi hasar dosyasının açılması için yeterlidir.

DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALAR NASIL TESPİT EDİLİR?

Depremin ardından yapılan hasar ihbarı ile DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri en kısa sürede olay yerine gönderilir.

İnceleme ve hasar tespit raporlarını hazırlayan görevliler, sigortacılık sektöründe ilgili branşta çalışma ruhsatı bulunan deneyimli sigorta eksperlerinden oluşur. Eksperlerin deprem hasar raporlarını sigortacılık standartlarına uygun şekilde oluşturabilmeleri için, kendilerine DASK tarafından ek eğitimler sunulur.

Tespit raporlarının yetkilendirilmiş eksperler tarafından hazırlanması, teminat sürecinin işleyişi açısından büyük önem taşır. Hasar tespiti için gönderilen eksperlere olay yerinde yapacakları incelemelerde her türlü kolaylığın, bilgi ve evrakın sağlanması, rapor oluşturma ve dolayısı ile hasar tazmin süreçlerini de hızlandırır.