Deprem'de hasar gören İBB binasının yıkım ihalesi yapılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binasının yıkım ihalesine Nisan’da çıkıyor. İki aşamalı ihalenin ikinci aşaması açık artırma usulü yapılacak ve yıkım karşılığında belediyeye en yüksek ödeme teklifi yapacak firma yıkımı üstlenecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binasının yıkımı için Nisan’da ihaleye çıkacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor ile binanın güçlendirme seçeneğinin, teknik yönden ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından uygun olmadığı ortaya çıkmış ve Büyükşehir Belediyesi yıkım için ihale hazırlıklarına başlamıştı.
İLK AŞAMA 7 NİSAN'DA
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre iki aşamalı ihalenin ilk aşaması 7 Nisan’da ikinci aşaması ise 14 Nisan’da yapılacak. İlk aşamada başvurular kapalı zarf usulü alınacak. Yeterlilik alan firmalar mali tekliflerini sunmak üzere ikinci aşamaya davet edilecek. Bu aşamada firmaların mali teklifleri açıklanacak ve ihale açık artırma usulüyle devam edecek. Yıkım karşılığı belediyeye en yüksek ödemeyi yapacağını açıklayan firma ihaleyi kazanarak ana hizmet binasının yıkımını üstlenecek. Yıkım çalışmaları 90 günde tamamlanacak.
ASBESTE ÖZEL ÖNLEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkım işlemleri öncesi sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren özel teknik bir şartname hazırladı. Buna göre ihaleyi alan firma yıkım işlemine başlamadan önce Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvardan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı tespit raporuna göre asbest içerikli malzemeyi toplayıp ambalajlayarak taşıyacak ve sahayı temizledikten sonra yıkım işlemine başlayacak. Tüm bu işlemlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Kanunu, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması yönetmeliğine uyacak. Asbest söküm işleri, “Asbest Söküm Sertifikası”na sahip personel tarafından yapılacak.
YENİ BİNA İÇİN MİMARİ YARIŞMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkımın ardından boşalan alanı başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı daha küçük bir yapıyla değerlendirecek. Yeni bina mimari proje yarışması ile belirlenecek. Kamusal, kültürel ve sanatsal işlevlerle desteklenmesi amaçlanan proje, yakın çevreyi içeren kentsel tasarım ölçeğinde, katılımcı bir yöntemle ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi kentli paydaşların katkılarına açık olacak. Yarışma ulusal ve uluslararası katılıma açık olacak ve iki aşamada sonuçlandırılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yıkılacak binanın yerine başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı, tarihi meydanla uyumlu daha küçük bir yapı planlandığını açıklamıştı.
38 YIL HİZMET VERDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın projelerine 1966 yılında açılan “Mimari Proje Yarışması” ile karar verilmişti. Binanın inşaatı 1968 yılında başlamış ancak açılışı 1982 yılında yapılmıştı.
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