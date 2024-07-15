6 Şubat depreminde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:08

Güncelleme: 15.07.2024 - 13:09

6 Şubat’ta 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen Kayseri’de birçok yapıda hasar meydana gelmişti. Depremlerden hasar gören Kayseri Öğretmen Evi’nde de faaliyetler durdurularak, tahliyesi işlemi gerçekleştirilirken, öğretmen evine ziyaretçi giriş ve çıkışı da kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğretmen evinde yıkım ya da güçlendirme çalışmalarının yapılacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkililerinin incelemelerinin ardından belli olacak.