Depremde hasar gören otomobillerle 'change' dolandırıcılığına 2 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp, (change) piyasaya süren 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:11
Depremde hasar gören otomobillerle 'change' dolandırıcılığına 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 6 Şubat'ta Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken; 'change' yapıldığı tespit edilen 36 otomobile el konuldu.

Haklarında, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerden 7'si, emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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