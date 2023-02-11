Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi: Cenazede yürek yakan ayrıntı! Mezarın başucuna gömüldü...

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adana’daki Alpargün Apartmanının enkazından çıkartılan anne- baba ve çocukları Kozan’da toprağa verildi. Depremde aile birlikte ölen kedileri Tayin de mezarın başucuna gömüldü.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:57
Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi: Cenazede yürek yakan ayrıntı! Mezarın başucuna gömüldü...
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Adana’nın merkez Çukurova ilçesindeki Alpagün Apartmanı'nda hayatını kaybeden mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve oğulları ziraat mühendisi Tahsin Can Coşkun’un cenazeleri Kozan ilçesine getirildi.

Hacıbeyli Mezarlığı’na getirilen aile için cenaze namazı kılındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Bu sırada aile birlikte ölen kedileri Tayin de bir kutuda tabutların üzerinde bekletildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından ailenin cenazeleri yan yana defnedildi.

Kedi Tayin de Bekir Coşkun’un mezarının başucuna gömüldü.


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