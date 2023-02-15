Depremde yaşamını yitiren DEVA Partili Yurdal'ın 2020'deki paylaşımı: Deprem, Hatay'ın felaketi olur

Depremde yaşamını yitiren DEVA Partisi Hatay İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yurdal'ın, 2020 yılında yaptığı paylaşımda, "Hükümet ve belediyeler ortak çalışarak tedbirleri arttırmalı, aksi halde meydana gelecek bir deprem Allah korusun Hatay'ın felaketi olur" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:22
Depremde yaşamını yitiren DEVA Partili Yurdal'ın 2020'deki paylaşımı: Deprem, Hatay'ın felaketi olur
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma uğrattığı kentlere yönelik uzmanların yanı sıra, yerel siyasetçilerin ve kurumların da deprem riskine dikkat çektiği paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmaya devam ediyor.

Depremde yaşamını yitiren DEVA Partisi Hatay İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yurdal'ın da, 2020 yılında yaptığı paylaşımda, Hatay'daki deprem riskine dikkat çektiği ortaya çıktı.

"İNSAN HAYATINI SİYASİ ÇEKİŞMELER UĞRUNA TEHLİKEYE ATAMAYIZ"

Yurdal, paylaşımında şu ifadelere yer vermiş: "Hükümet ve belediyeler ortak çalışarak tedbirleri arttırmalı, aksi halde meydana gelecek bir deprem Allah korusun Hatay'ın felaketi olur. İnsan hayatını siyasi çekişmeler uğruna tehlikeye atamayız."


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