Depremde yaşamını yitiren yurttaşların aileleri: ‘Adalet ve güven de enkaz altında kaldı’

Depremde yaşamını yitiren yurttaşların aileleri Ankara Kızılay'da bulunan Mülkiyeliler Derneği'nde bir basın açıklaması düzenledi. Adalet Peşinde Aileleri ve Beraberiz Derneği'nin gerçekleştirdiği açıklamada sorumlulardan hesap sorulmasını isteyen aileler adaletin ve yetkililere olan güvenin de enkaz altında kaldığını vurguladı. İlk olarak Beraberiz Derneği Başkanı Kübra Özyurt konuştu. Özyurt, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren yurttaşların haklarını aramak için toplandıklarını belirterek "6 Şubat, sadece bir doğal afet değil aynı zamanda insan eliyle büyütülmüş bir yıkımın yıllardır biriken ihmallerin ve göz göre göre gelen bir felaketin adıdır" dedi.

‘KADER DEDİLER’

Depremi yalnızca bir afet olarak değil insan eliyle büyütülmüş bir yıkım, göz göre göre gelen bir felaket olarak tanımlayan Özyurt, "Adalete duygumuzu kaybettik. Kurumlara inancımızı, liyakata dayalı yönetim beklentimizi kaybettik. Depremin ardından yetkililer 'kader' dediler, 'takdir-i ilahi' dediler. Oysa hepimiz biliyoruz, bu bir kader değil, yılların biriktirdiği rant düzeninin, denetimsizliğin, imar aflarının ve liyakatsiz yönetimin sonucu. 6 Şubat'ın gerçek sorumluları yargı önüne çıkana çıkana dek mücaele edeceğiz" diye konuştu.

‘BU, HEPİMİZİN DAVASI’

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Temsilcisi Döne Kaya ise 6 Şubat depremlerinde yalnızca sevdikleri insanları değil yetkililere güvenlerininde enkaz altında kaldığını ifade ederek, sorumluların yargılanmasını istedi. Kaya "Biz adaleti sadece kendimiz için değil, bu coğrafyada yaşamak isteyen herkes için istiyoruz. Bu dava yalnızca benim değil, hepimizin davası. Çünkü biliyoruz eğer şimdi susarsak yarın başka bir felakette yalnız kalırız" dedi

‘KIZILAY YÖNETİCİLERİ DE YARGILANSIN’

Kardeşini kaybeden bir yurttaş “Burada ailelerimiz deprem suçlarından bahsettiler başından beri, biz sadece deprem suçları kategorisine, sadece bizi enkaz altında bırakan sorumluları görmüyoruz. Onun dışında, enkaz altında kalan insanların en zor durumlarında çadır satan, konserve satan, Kızılay yöneticilerinin de yargılanmasını bekliyoruz. İnterneti kesen asli sorumluların da yargılanmasını bekliyoruz" derken bir diger yurttaş ise Mağduru olduğumuz davaları takip ederken bir kez daha mağdur ediliyoruz, kilometrelerce yol gidiyoruz, fakat sanıkların duruşmaya gelmemesiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

‘ANNE LAFINI DUYAMAYACAĞIM’

Evladını kaybeden bir anne ise şu sözleri söyledi: “Ben anneyim ben anayasanın bilmem kaçıncı maddesine göre nasıl savunma yapacağımı bilmem, ben anneyim 7 gün enkaz başında beklediğimin bilirkişisiyim. Ben yıkımdan sonra çıkan seslerin bilirkişisiyim. Bir daha anne lafını duyamayacağım, kulaklarımın bilirkişiyim. Biz yakınlarını kaybetmiş insanlar olarak derdimizle bu dünyaya sığmadık. Ben bu binaların yapımından sorumlu olan herkesin en üst cezalarla kendi hücrelerine sığamamasını istiyorum.”