Depremde yaşamını yitirenler türkülerle anıldı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:02

Gaziemir Belediyesi kursiyerlerinden oluşan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, yıl sonu konserinde seyirciyle buluştu. Şef Ali Hikmet Gökçen’in yönettiği konserde sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan müzik topluluğu, koro ve solo türküler seslendirerek müzikseverlerin gönlünü çalmayı başardı, seyirciden tam not aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Belediye Başkanı Halil Arda’nın da katıldığı konserde, 10 ilde yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler anısına türküler seslendirildi. Salonu dolduran Gaziemirliler, koronun türküleriyle duygu dolu anlar yaşadı. Konser, koronun “Maraş’tan bir haber geldi” türküsünü seslendirmesiyle sona erdi.

ARDA: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konser sonunda sahneye çıkarak Şef Ali Hikmet Gökçen’e anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde yitirdiğimiz 50 bin 783 canımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Her biri profesyonel sanatçıları aratmayan koristlerimizi kutluyor, Şefimiz Ali Hikmet Gökçen’e teşekkür ediyorum. Kültür, sanat ve sporla gelişen bir Gaziemir dedik ve 4 yıldır çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kültür sanata destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Seçim sonuçlarına değinen Başkan Arda, “Bu ülkenin kaderini bu ülkeden göçenler ve bu ülkeye göçenler belirledi. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.