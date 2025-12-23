Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları Yargı Paketi'ne karşı nöbeti sürdürüyor: 'Paketi onlar yaptı, çözümü de onlar bulacak'

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler tarafından oluşturulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Ankara’da nöbetinin üçüncü günündeydi.

Deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması isteğiyle Meclis’in yakınında bulunan Cemal Süreya Parkı’nda nöbet tutan platform üyeleri, dün TBMM'de siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yeniden görüştü.

Edinilen bilgilere göre, görüşmelerden birinde depremzede yakınlarına ‘2 yıl yattı yetmedi mi’ diyen AKP Grup Başkanı ve Adana Milletvekili Abdullah Güler, bu defa da görüşmelerde “Yasa dediğiniz herkesi kapsamalı. Sizin isteğiniz tek taraflı bir istek. Nasıl yapalım yani, alkollü bir sürücü kaza yaptı diye alkolü mü yasaklayalım?” ifadelerini kullandı.

Saatler boyu süren görüşmelerin ardından parka dönen aileler, parkta açıklama yaptı. Platform üyeleri adına açıklamayı, platform sözcüsü Döne Kaya yaptı.

Platform üyeleri, açıklama yapılırken depremlerin yaşandığı güne gönderme yaparak siyah poşetlerle paketi protesto etti.

‘UMARIM OYALAMA TAKTİĞİ DEĞİLDİR’

Kaya, görüşmeler sonucunda sorunun çözülmesi üzerine vekiller arası görüşmeler yapılacağını öğrendiklerini anlattı.

Kaya, “Umarım problemi gerçekten çözerler ve bu bir oyalama taktiği değildir. Bundan sonraki süreç artık bizim için orada vekil olmuş kişilerin seçimine kalmıştır. Aynı zamanda bugün (dün) adalet komisyonu içerisindeki vekillerin bir toplantısı olacağını, ondan sonra teklifin görüşüleceği bilgisini aldık” dedi. Kaya, “Bu maddenin çözümünü halktan bekliyorlar. Maddeyi yapanlar biz olmadığımız için çözümü de biz bulamayız. Taleplerimizi söylediğimizde bize eşitsizlik yaratacağımızı söylüyorlar. Böyle bir paket çıkartarak eşitsizliği onlar ortaya çıkartıyor. Bu eşitsizliğini çözüm yolunu bulacak kişiler de kendileridir. Bizim tek isteğimiz; deprem sanıklarının bu yasa dışında tutulması. Umarım vekillerin bize verdiği sözleri yarınki (bugün) oylamada görürüz” ifadelerini kullandı.

‘ASIL EŞİTSİZLİK YAŞAYANLAR BİZİZ’

Kaya, “Hakim ve savcılar tarafından cezası dahi verilmemiş insanların affedildiği bir madde öngörüldüğü için bunu kabul etmiyoruz. Bunu önerdiğimizde verdikleri tepkilerde, ilk COVİD yasasından faydalanmadıkları için bir eşitsizlik doğduğunu söylüyorlar. Depremden yaklaşık bir buçuk yıl sonra yargılamalar başladı. Asıl eşitsizlik yaşayan bizleriz. Sanıkların affedilmesi demek, bizlerin yeniden 6 Şubat’lar yaşamamız demektir. Çünkü bu sanıklar duruşmalarda yeniden inşaat yapacaklarını söylüyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Biz gelecek için adalet istiyoruz. Dirençli kentler istiyoruz. Yeniden 53 bin insan ölmesin istiyoruz. Deprem bölgesi vekilleri başta olmak üzere tüm vekilleri, halkı buraya dayanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.