Depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adıyaman oldu. Kentte yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, kent merkezinde gözaltına alındı.
Kılınç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
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