Depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:30

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 10:36

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adıyaman oldu. Kentte yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, kent merkezinde gözaltına alındı.

Kılınç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.