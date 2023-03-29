Depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 10:30
Depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adıyaman oldu. Kentte yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği Sevim Apartmanı'nın yapı denetim firma sorumlusu Ercan Kılınç, kent merkezinde gözaltına alındı.

Kılınç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.


adıyaman apartman Bina denetim kahramanmaraş Soruşturma yapı denetim yıkılan bina deprem

İlgili Haberler

Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitim yeniden başladı

Adıyaman'ın 5 ilçesinde eğitim yeniden başladı
Adıyaman'da deprem tepeyi ikiye ayırdı! İşte o görüntüler

Adıyaman'da deprem tepeyi ikiye ayırdı! İşte o görüntüler
Adıyaman'da çöken ağır hasarlı 5 katlı binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Adıyaman'da çöken ağır hasarlı 5 katlı binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

En Çok Okunan Haberler