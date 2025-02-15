Depremde yıkılan binadaki marketin sahibi AKP’li belediye başkanının kolon kestiği iddia ediliyor: ‘Başkandan çekiniyorlar’

Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 04:22

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan dört bloklu Kubik Apartmanı’nın tek blokunun depremde yıkılmasıyla 55 kişi yaşamını yitirdi. Binaya ilişkin bilirkişi raporunda “Zemin kat kolonlarının uygulama projesine uygunluğu incelenememiştir. Heyetimizce somut delil bulunmadığından beyana dayalı kolon kesilme iddiaları hususunda değerlendirme yapılamamıştır” ifadeleri yer aldı.

İki yıl sonra tamamlanan iddianamede binayı 1996-1998 yılları arasında inşa eden müteahhit Z.K. ve inşaat mühendisi N.G. hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak” suçundan on beşer yıl hapis cezası istendi. Yıkıcı tadilat yaptığı şüphesi bulunan apartman altındaki marketin sahibi ve dönemin AKP Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik ifadeye çağrılmadı. İddianamede adı geçmedi. Sonrasında AKP tarafından ilçede belediye başkan adayı gösterilen Çelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kırıkhan belediye başkanı oldu. Arama kurtarma ekibinde bulunan ve binadaki kolonların kesildiğine dair sosyal medyada paylaşım yapan kişinin tanık olarak ifadesi de alınmadı.

Savcılık tarafından yollanan iddianameye mahkeme, kolon kiriş kesme iddialarını barındırmadığı nedeniyle itiraz etti ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne iddiaların araştırılmasına ilişkin müzekkere yazdı. Ancak iddianameye mahkemece yapılan itirazı sanık tarafının üst mahkemeye götürmesiyle iddianame mevcut haliyle kabul edildi. Emniyet süreci beklenmedi.

Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını avukatı Bülent Akbay, Kırıkhan’da birçok mağdurun belediye başkanından çekindiği için şikâyetçi olmadığı iddiasını aktardı. Akbay, “İddianamenin iade edilmesine itiraz eden savcı ise ‘Her ne kadar ‘kolon kesilmesine yönelik’ iddialar olsa da bu husus birçok deprem dosyasında karşımıza çıkmaktadır’ diye yanıt verdi” dedi.

‘YARGIYI ÇÜRÜTÜYOR’

“Aynı müteahhidin, aynı yerde ve aynı ekiplerle yaptığı dört bloktan sadece biri yıkılıyorsa kolon kesme iddiaları derhal ele alınmalı ve sorumlular tespit edilmelidir” diyen Akbay, “Deprem suçlarına cezasızlık politikası uygulanıyor. Enkaz duruyor. İnceleme yapılsa ve market fotoğrafları getirilirse iddialar ortaya çıkar. Ne yazık ki savcı belediye başkanının avukatı gibi davranmış. Siyasi gücü olanlara dokunmama politikası yargıyı çürütüyor” ifadelerini kullandı.

İSİAS’TA KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANACAK

6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Otel ile ilgili altı eski kamu görevlisine dava açıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut ve beş kamu görevlisi hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iddianame hazırladı. ANKA’nın haberine göre iddianamede, şüphelilerin proje, yapım ve iş bitimi aşamalarında yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ihmalleri nedeniyle 72 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. İsias Otel’de kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Nihayet aylardır beklediğimiz iddianameyi yazdılar. Çocuklarımızı, sevdiklerimizi bizden alan cahil zihniyetler, iş bilmezler, sonunuz olacağız” dedi.