Depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok davasında mağdurlardan protesto

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nde, depremin ilk saniyelerinde 18 blok yıkıldı; bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Her blok için davalar ayrı görülüyor.

76 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davada, 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari, 9'u kamu görevlisi olmak üzere 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı SEGBİS aracılığıyla katılırken, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"SANIK KOLTUKLARI NEDEN BOŞ?"

Duruşmada ilk olarak mağdur ailelere söz verildi. Depremde 4 yakınını kaybeden bir müşteki, "Her gün yüreğim yanıyor, yaşayan ölüyüm" ifadesini kullandı.

Depremde yakınlarını kaybeden Fatma Irmak, sanıklar hakkında "olası kast" suçundan ek savunma alınmasını talep ederek, "Bu mahkemeden caydırıcı bir karar çıksın diye her şehirden aileler geliyor" dedi. Sanıkların duruşmaya katılmamasını da eleştiren Irmak, "Her gün yastığa başımı koyduğumda ben utanıyorum; utanacak olan onlar. Sanık koltukları neden boş? Kaçacak dediğimiz sanık tutuklanmadı ve kaçtı. Bir koltuk daha boşaldı. Karşımızda yargılanacak insan kalmayacak. Bu salonlarda neyin adaletini bekleyeceğiz?" diye sordu.

Bir müşteki, "Bu kadar insanı öldürenler gün yüzü görmesin" derken, başka bir müşteki de çocuklarının bağıra bağıra öldüğünü, davasının arkasında olduğunu ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Bir diğer müşteki ise "Rabbim onlara da gün yüzü göstermesin. Evlatlarım yataklarından kıpırdamadı bile" dedi.

DURUŞMA 26 MART'A ERTELENDİ

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile tutuksuz sanık Hüseyin Nar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuksuz ve tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına, firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga'ya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi.

Sanıkların "olası kast" suçundan yargılanması talebinin, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasından sonra değerlendirilmesine; firari sanıklara yönelik kırmızı bülten talebinin ise gelecek celselerde değerlendirilmesine karar verildi.

Kamu görevlilerine yönelik "resmi belgede sahtecilik" suçundan suç duyurusunda bulunulması talebinin hükümle değerlendirilmesine karar veren heyet, duruşmayı 26 Mart'a bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Ebrar Sitesi K Blok'un yıkılmasına ilişkin, Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı ve sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Lütfi Timurbanga, Nebi Koska, Mustafa Timurbanga ve Hüseyin Nar hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı. Ayrıca, inşaat sürecinde imzaları bulunan dönemin İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, İmar İşleri Müdürü ve Harita Mühendisi Fahri Yiğitoğlu, mimar Mehmet Dişçeken, makine mühendisi Çetin Hurşitoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, inşaat mühendisi Melike Özdemir, İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu, inşaat mühendisi Fatih Diş ve makine mühendisi Hülya Çelik hakkında da aynı suçtan dava açıldı. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.