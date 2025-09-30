Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davası: Tutuklu pastane yetkilisi dinlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri firari olmak üzere toplam 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, depremde yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları katıldı. Firari sanık Ertan Danacı ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi.

Tutuksuz sanık fenni mesul Mehmet Tekin, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Ben binayı sağlam teslim etmişim. Binada kolon kesilmiş, perde beton kesilmiş; benim bir suçum yok. Bina ruhsatı alındıktan sonra sorumluluğum biter, ondan sonra binaya müdahale edemem. Kaçak katla ilgili bilgim yok, ne zaman yapıldığını da bilmiyorum. Suçsuzum" dedi.

MUSTAFA PEKEL: "YAPILAN İŞLEMİN BİNANIN YIKIMINA NEDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Tutuklu Kervan Pastanesi yetkilisi Mustafa Pekel, savunmasına suçsuz olduğunu öne sürerek başladı. Pekel, bina altındaki pastane ile ilgili tadilat işlerini firari sanık Ertan Danacı'ya verdiğini belirterek, "Ben yönetim kurulu üyesiyim. Tadilat işlerini Ertan Danacı'ya verdim. O da tadilatı yaptı. 2003 yılında işyerini aldım, 2017 yılında tadilat yapıldı. Yapılan işlemin binanın yıkımına neden olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın, zemin kat ile asma kat arasında kolon kesildiği iddiasını hatırlatması üzerine Pekel, "Sökücüler kaldırmış olabilir ama biz kolon kesmedik" dedi. Sanık Mustafa Pekel, Mahkeme Başkanı'nın "Mimari projede asansör olmadığı görülüyor, siz asansör yaptınız mı?" sorusuna, "Biz katlar arasında ürün taşıyan bir asansör yaptık. İnsan taşımıyordu" şeklinde yanıt verdi.

Sanık Pekel, perde beton kesildiği iddialarını da reddederek, "Kesinlikle perde beton kesmedik. Binanın bahçesini yönetimden kiraladık, perfore ile kapattık. Bu bölüm daha sonra belediye tarafından mühürlendi, imar barışından faydalandık" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI: "İKİ YILDIR DAVA SÜRÜYOR, NEDEN GELİP TESLİM OLMADIN?"

Tadilat için herhangi bir resmi kuruma başvurulmadığını da belirten Pekel, "Herhangi bir kurumdan tadilat izni almadık. İşi küçük gördük, izin almadık. Maraş'ta o dönem böyle bir uygulama yoktu" dedi. Pekel, iş yerinde iki kez tadilat yapıldığını, bunların 2003 ve 2017 yıllarında gerçekleştiğini ifade etti. Pekel, "Sami Kervancıoğlu ile ortaktık, kendisi eniştem olur. O şirketin pazarlamasıyla ilgilenirdi. Ben işletmenin işleriyle ilgilenirim" dedi.

Mahkeme Başkanı'nın, "İki yıldır dava sürüyor, neden gelip teslim olmadın" sorusuna ise Pekel, "Korktum, tutuklanacağım diye gelemedim" yanıtını verdi.

SAMİ KERVANCIOĞLU: "İŞLERİ MUSTAFA PEKEL TAKİP EDER, TADİLATI İSE ERTAN DANACI YAPAR"

Tutuklu sanık Kervan Pastanesi yetkilisi Sami Kervancıoğlu, savunmasını yazılı olarak dosyaya sunduğunu belirtti. Mahkeme Başkanı'nın kolon kesimi, perde beton kesimi, asansör ve tadilatla ilgili soruları üzerine Kervancıoğlu, "Ben genelde dışarıdayım, bu konularla ilgili bilgim yok. Dışarıdaki işlerle ilgilenirim. Geldiğimde toplantı yapılır, kararlar alınır, ardından tekrar dışarı çıkarım; işleri Mustafa Pekel takip eder, tadilatı ise Ertan Danacı yapar. Çekme kat ve ilave katla ilgili de bilgim yok" yanıtını verdi.

"HAKİKAT APAÇIK ORTADA; KOLONLAR KESİLMİŞ, PERDE BETON KIRILMIŞ, PROJEDE BULUNMAYAN YERLER AÇILMIŞ"

Müşteki avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar, beyanında şunları kaydetti:

"Hakikat apaçık ortada; kolonlar kesilmiş, perde beton kırılmış, projede bulunmayan yerler açılmış. Bunları yapanlar kusurlu. Ancak bunları yapanlar değil, rahmetli o iki kişi suçlu ilan ediliyor. Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda 219 yapıdan sadece 2'si yıkılmış: Biri Ezgi Apartmanı, diğeri ise altında fırın bulunan Fazilet Apartmanı. Onun da altında fırın var. Yıkım bu nedenle gerçekleşmiş. Rahmetli Yakup Aktaş, mahkemede 'Ben betondan, demirden çalmam. Ben suçsuzum. Suçlu olan kolonu kesen, perde betonu kıranlardır. Binanın statiğini bozanlardır. Suçlu olanlar onlardır, ben değilim. 40 yıldır bina yapıyorum, hiçbiri yıkılmamış; yıkılan yalnızca Ezgi Apartmanı'dır. Rahmetlinin avukatı, yaptığı binaların detaylı listesini sundu. 36'sı kamu kurumu tarafından yaptırılmış ve hiçbiri yıkılmamış. Yıkılan yalnızca Ezgi Apartmanı'dır."

Müşteki ve avukatları, Pekel ve Kervancıoğlu'nun tutukluluk halini devamını, firari Ertan Danacı'nın bir an önce yakalanmasını talep etti. Duruşma, taraf beyanlarıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın enkazında 35 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında; 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından her biri için 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanık müteahhit Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan Başsavcılık, bilirkişi raporunda kusurlu bulunan ve binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görev yapan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan ve Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastanesi'nde yapılan tadilatlara onay veren Onikişubat Belediyesi personelleri Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı ve Mustafa Şirikçi hakkında da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

703 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 14 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Lüks bir villada saklandıkları belirlenen sanıklar, gözaltına alındıktan sonra Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Kervancıoğlu ve Pekel, cezaevine gönderildi. Firari sanıkların saklandığı villanın, eski AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğu tespit edildi.