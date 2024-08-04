Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 'Kesilen kolonlarda işyeri sahipleri suçsuz' raporuna itiraz

Yayınlanma: 04.08.2024 - 14:28

Güncelleme: 04.08.2024 - 14:28

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi apartmanında 35 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin, 2'si tutuklu, 1'i tutuksuz, 2'si firari 5 sanığın yargılandığı davada ikinci bilirkişi raporu geçtiğimiz gün dosyaya girmişti.

Yakalama kararı çıkarılan ve aylardır firari olan "Kervan Pastanesi" sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle hazırlanan son bilirkişi raporunda Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunmadı. Oysa Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı ilk bilirkişi raporunda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtilmişti.

Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin yakınları ise avukatları aracılığıyla söz konusu bilirkişi raporuna itiraz etti. Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne "yargılamanın mevcut aşamasına kadar ulaşılan bilimsel gerekçeler hakkında şaibe yaratılmak istendiği, raporda Kervan Pastanesi tadilatı yapılmamış olsa binanın depreme dayanıklı olabileceğine dair verilerin göz ardı edildiği ve bilimsel verilere dayanmayan ve tenakuz oluşturan ifadelerle bezeli olduğu" gerekçeleriyle itirazda bulunuldu.

"EN AZ 8 NOKTADA AĞIR TAHRİBATA NEDEN OLAN İNŞAİ FAALİYETLER''

İtiraz dilekçesinde "Firari sanıklar Sami Kervancıoglu ve Mustafa Pekel'in kurucusu ve yöneticisi oldugu Kervan Pastanesi'nde gerekli izinler alınmadan yapılan ve binada tespit edilene göre en az 8 noktada ağır tahribata neden olan inşai faaliyetler gerçekleştirilmesi, Ezgi apartmanının yapımı sırasında yanlış donatı kullanımı ve hatalı uygulama yapılması ve son olarak kamu görevlilerince denetim yapılmaması sonucunda 6 Şubat 2023 tarihli depreminde 35 kisi vefat etmiş ve 1 kişi yaralanmıştır" denilerek, tahribatlar şöyle sıralandı:

1- Bodrum kat taşıyıcı perde duvarda iki adet 50 cm çaplı boşluk açılması: Yüzde 23 demir donatı kaybına neden olmus ve dayanım kaybına sebep olmuştur. Tahribat, risk oluşturacak boyutta gerçekleşmiştir. Ancak hepsinden önemlisi, bu boşluk açılırken 1G aksındaki perdenin uç/başlık donatılarından kesilen donatı olması bu tahribatın KISMİ KOLON KESİLMESİ olarak görülmesine sebep olmustur. Dolayısı ile binada yukarı devam eden bu perdenin en kritik kısmı, yani uç kısmı kesilmiştir. Binada 8 kat boyunca etki edecek, binanın rijitliğini bozacak bir -kısmi KOLON KESILMESI- mevcuttur.

2- Çekirdek perdenin kesilmesi: Alt zeminde (bodrum) bulunan 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı perdede 75x50 cm bosluk açılmıstır. Bu durum ise %17 demir donatı kaybı ve dolayısıyla dayanım kaybına yol açmıştır. Yine söz konusu çekirdek delme işleminin H7 kolonuna sıfıra sıfır yapılması hasebiyle açılan bu boşluk kısa kolon etkisiyle H7 kolonunu çekiçleyerek hasar görmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla bu kolon patlayınca bina saatin tersi yönünde burularak göçmüştür.

3- Bodrum katta bir adet kolon, iki adet kiriş ve döşeme kesilmesi: Bodrum katta 40 cm çapında dairesel kolonun, K106 ve K105 kirisinin kesildigi uzman görüşünün raporunda tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıklanmıştır.

4-) 5-) 6-) Çekirdek perdenin delinmesi: Alt zeminde (bodrum katta) 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı çekirdek perdede (üst katlara devam eden) ve kapı üzerine denk gelen yerde, yaklaşık 80x80 cm ölçülerde kırım yapılmıs ve boşluk açılmıştır. Böylece yüzde 22 demir donatı kaybı yani dayanım zayıflığına sebep olmustur. Alt zeminde 25 santimetre kalınlığındaki taşıyıcı çekirdek perdede 60x60 ölçülerde kırım yapılmıs ve mutfak havalandırma borusu bu boşluktan çıkarılmıştır. Bu durum yüzde 22 demir donatı ve dayanım kaybına sebep olmuştur. Alt zeminde 25 cm kalınlığındaki taşıyıcı çekirdek perdede; meyve, sebze deposunun buzdolabı bölümünde oluşan havanın emilebilmesi ve tahliyesi için 100*60 cm ve 35*50 cm ölçülerinde kırım ile boşluk açılmıştır. Bu durumda yüzde 42 demir donatı kaybı ve donatı kaybına sebep olmustur.

7- Kirisin kesilerek pis su inişi teşkil edilmesi: Üst Zemin (asma kat) döşemesi alanında tadilat projesi geregi ıslak mahal oluşturulmuş ve pis su gideri için K107 kirisi delinerek demir/donatılar kesilmiştir. 100 mm çaplı pis su borusunun dış çapı 110 mm geldiğinden çalışma payı ile birlikte 120-130 mm civarında delik açılmıştır. Böylece alt sırada olan 8 adet 14 mm demirin en az 1 adeti ve etriye kesilmiştir. Üstte olan 4 adet 16 mm donatılardan da 1 adet kesilmiştir. Kirişte yaklaşık yüzde 15'lik bir kesit kaybına neden olmuştur.

8- Döşemenin kesilerek monşarj (servis asansörü) teşkil edilmesi: Bu asansörün montajı için betonarme döşemede yaklaşık 90x90cm ölçülerinde kırım yapılmış ve döşeme demir donatıları kesilmiştir. Süreklilik bitirilmistir. Asansör seti ise sisteme ilave yani hesaplarda olmayan bir yük getirmiştir. Böylece, asma kat döşemesi (diyafram) elastik diyafram haline gelmis ve hesaplananın üzerinde sekil degistirme yapması olası hale gelmiştir. Bu asansörün teskil edildiği 18 Mart 023 tarihli ve Cumhuriyet Savcısı 164272 bilgi notu ve bilirkişi raporuyla da tespit edilmistir.

Hakeza, iş bu uzman görüsünde binanın yapımı sırasındaki eksikliklere de deginilmis ve düşük kalitede donatı malzemesi kullanıldığı, kolon ve perde gibi taşıyıcı unsurlarda sıkılaştırmanın yapılmadığı ve etriye kancalarının 135 derece yerine 90 derecede yapıldığı belirtilmiştir. Yine, Ezgi apartmanı sakinleri tarafından başvuru yapılmasına rağmen kamu görevlilerince hiçbir inceleme ve denetleme yapılmamasını binanın yıkılmasında bir diger etken olduğu ifade edilmiştir."

Avukatlar yaptıkları itirazda, 31 Temmuz 2024 tarihli bilirkişi heyet raporunun "açıkça taraflı olması, dosyada mübrez deliller inkar edilmek suretiyle gerçeğe aykırı tespitler içermesi, ayrıca dosyada mübrez diger bilirkişi raporları ile çelişmekte olması" gerekçesiyle dosyanın "ayrıntılı, açıklayıcı, hüküm kurmaya yeterli ve elverişli bir bilirkişi raporu alınmak üzere yeni bilirkişi heyetine verilmesini" talep etti.

876 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez ''olası kastla kasten öldürme'' ve ''olası kastla kasten yaralama'' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.