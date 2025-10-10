Depremde yıkılan Firuz Mutlu Apartmanı davası ertelendi: Müşteki avukatından çağrı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Firuz Mutlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu en küçüğü 12 günlük bebek olmak üzere 27 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hikmet Bilgin, yapı denetim yetkilileri Gülser Azat ve Nimi Berberoğlu ile sanıklar Bülent Menke ve Raşat Aydınlı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Beş sanık da tutuksuz yargılanıyor.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşması, bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle 22 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Binada yakınını kaybeden ve müşteki avukatı Cem Yaşatır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen rapor çok elverişli değildi, yeni rapor talep edildi. Rapor henüz gelmedi. Bir de belediye yetkililerinin sorumluluğuna dair yazı istendi. Yazı ve rapor geldiğinde ilerleme olacaktır" dedi. Yaşatır, yakınlarını kaybeden ailelerin sorumluluğu olan herkesin cezalandırılmasını istediğini belirtti.