Depremde yıkılan Kazancı Otel'in sahibine gözaltı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:31

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:31

Kazancı Otel, Kahramanmaraş depreminde çevresindeki binalar yıkılmamasına rağmen yerle bir olmuştu. Otelde özellikle kente çalışmak için gelen işçilerin kaldığı belirtiliyordu. Otelin enkazı altında onlarca kişi kaldı ve çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Kahramanmaraş Savcılığı, otelin yıkılmasıyla ilgili ayrıntılı soruşturma başlattı. Kolonların kesildiği iddiası da bu kapsamda incelemeye alındı.

Savcılığın talimatıyla otelin 89 yaşındaki sahibi de adliyeye getirilmek üzere gözaltına alındı.