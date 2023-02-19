Depremde yıkılan Kazancı Otel'in sahibine gözaltı
Kahramanmaraş’ta onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Kazancı Otel’in yıkılmasına yönelik ayrıntılı soruşturma başlatıldı. Tabela asılmak için taşıyıcı kolonları kesildiği iddia edilen otelin 89 yaşındaki sahibi savcılığa çıkartılmak üzere gözaltına alındı.
Kazancı Otel, Kahramanmaraş depreminde çevresindeki binalar yıkılmamasına rağmen yerle bir olmuştu. Otelde özellikle kente çalışmak için gelen işçilerin kaldığı belirtiliyordu. Otelin enkazı altında onlarca kişi kaldı ve çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Kahramanmaraş Savcılığı, otelin yıkılmasıyla ilgili ayrıntılı soruşturma başlattı. Kolonların kesildiği iddiası da bu kapsamda incelemeye alındı.
Savcılığın talimatıyla otelin 89 yaşındaki sahibi de adliyeye getirilmek üzere gözaltına alındı.
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