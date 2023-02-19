Okullar ne zaman açılacak? Yaryıl tatili uzatıldı mı? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:20

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 17:27

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edilirken, okulların açılış tarihi de bir süre daha ertelenmişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Tatil süresi uzatılan okulların açılış tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde okulların açılacağı tarihi açıklamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Alınan karara göre, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta açılacak. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana) için ise değerlendirmeler yapıldıktan sonra karar verilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı (21 Şubat) günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız" dedi.

OKULLARDA DEVAMSIZLIK ZORUNLU OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilden diğer illerdeki okullara nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulmasına karar verdiklerini açıkladı.