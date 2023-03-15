Depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi: Kusurum yok

Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın 16 Şubat'tan beri tutuklu inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın, savcılıktaki ifadesinde, "Binanın yıkılmasında kusurum yoktur" diyerek suçlamaları reddettiği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:21
Depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi: Kusurum yok
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Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar alan ardından ikinci depremde yıkılan, Adana'daki Mete Apartmanı'nın enkazında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Depremlerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran, nöbetçi hakimlikçe 16 Şubat'ta tutuklandı.

Yetkililer tarafından Mete Apartmanı'ndan alınan karot örneğinin de deprem dayanıklılık testini geçemediği öğrenildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Atilla Tuğran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen Tuğran, "Mete Apartmanı, ilk depremde yıkılmamış, hasar görmüştür. Bina sakinleri, ilk depremden sonra dışarı çıkıp, binayı kontrol ettiklerinde binanın hasar gördüğünü fark etmişler. Apartmanın WhatsApp grubu üzerinden de hasarlı fotoğraf ve video paylaşmışlar. Maalesef buna rağmen daha sonra binaya giren vatandaşlar, ikinci depremde göçük altında vefat etmiştir. Binanın yapımı 1997 yılıdır. Müteahhit binanın iskanını almamış ancak o dönemki mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. Bina ilk depremde hasar gören kolonun bulunduğu kısımdan ikinci depremde yıkılmıştır. Diğer kısımları sağlam, ayakta kalmıştır. Binanın yıkılmasında kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.


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