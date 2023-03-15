Bakan Yanık'tan 'depremzede bebeklere süt annelik' açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremdeki bebeklere süt annelik ile ilgili, "Bu anlamda bu arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık" açıklamasında bulundu.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprmelerle sarsıldı. Felakette 48 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce yurttaş evsiz kaldı.
Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'depremzede bebeklere süt annelik' konusuna ilişkin konuştu.
"GEREKLİ ALT YAPILARI HAZIRLADIK"
Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Depremin başından bu yana hep söylüyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklar için milletimiz teyakkuza geçti. Özellikle kendi emen bebeği olan anneler daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ancak süt annelik konusu süt emzirme konusu bizim inancımız da çok önemli bir husustur. Bir ebeveyn, çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!