Bakan Yanık'tan 'depremzede bebeklere süt annelik' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremdeki bebeklere süt annelik ile ilgili, "Bu anlamda bu arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:56
Bakan Yanık'tan 'depremzede bebeklere süt annelik' açıklaması
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprmelerle sarsıldı. Felakette 48 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce yurttaş evsiz kaldı.

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'depremzede bebeklere süt annelik' konusuna ilişkin konuştu.

"GEREKLİ ALT YAPILARI HAZIRLADIK"

Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Depremin başından bu yana hep söylüyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklar için milletimiz teyakkuza geçti. Özellikle kendi emen bebeği olan anneler daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ancak süt annelik konusu süt emzirme konusu bizim inancımız da çok önemli bir husustur. Bir ebeveyn, çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu arzusu olan vatandaşlarımız varsa müracaat ettiklerinde biz süt anne olabilmeleri için gerekli alt yapıları hazırladık" ifadelerini kullandı. 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Derya Yanık

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