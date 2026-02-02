Depremde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı davası... Müteahhit Atmaca: 'Kamu görevlileri de sorumludur'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremlerde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. Depremde yıkılan binalara ilişkin açılan davaların yargılamaları devam ediyor.

Bu apartmanlardan biri olan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

"KAMU GÖREVLİLERİ DE SORUMLUDUR"

Dosyada yer alan 3 bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" olduğu belirtiliyor. 7 tutuksuz sanığın yargılaması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Önceki duruşmada tahliye edilen müteahhit Kadir Atmaca, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Haftada 2 gün imza atıyorum. Adli kontrol şartının kaldırılmasını veya haftada 1 güne düşürülmesini talep ediyorum. Raporlara bir diyeceğim yoktur. Kamu görevlileri de sorumludur" dedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

"ESAS HAKKINDA MÜTALAA HAZIRLANSIN"

İddia makamı, "Dosyanın esas hakkında mütalaa hazırlamak üzere tarafımıza tevdi edilmesini, kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

DURUŞMA 3 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Kadir Atmaca'nın adli kontrol tedbirinin kaldırılması veya hafifletilmesi talebinin, dosyadaki mevcut delil durumu itibariyle reddine; varsa tevsi tahkikat, yok ise esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın iddia makamına tevdiine; Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.