Depremde yıkılan Sulayıcı Apartmanı davasında 2 sanık hakkında daha dava açıldı, firari 2 sanık için yakalama kararı çıkarıldı

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Sulayıcı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanın yapı sahibi ve zemin katında traktör galerisi bulunan, kolon kestiği belirtilen Mahmut Sulayıcı hakkında, "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından dava açıldı.

YAKALAMA KARARINA RAĞMEN HÂLÂ KAYIP

11 Aralık 2024'te Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcının sanık Mahmut Sulayıcı'nın tutukluluk halinin devamını talep etmesine rağmen, mahkeme heyeti tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Ayrıca heyet, yeni bilirkişi raporunda kusurlu olduğu belirlenen belediye görevlileri, statik proje müellifi, yapı sahibi, yapı müteahhidi ve fenni mesul hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sulayıcı'nın tahliye kararına, Cumhuriyet savcısı ve müşteki avukatları itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık'ta Mahmut Sulayıcı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Ancak kararın ardından Sulayıcı kayıplara karıştı ve hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen hâlâ bulunamadı.

2 SANIK HAKKINDA DAHA DAVA AÇILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin suç duyurusu üzerine yaptığı inceleme sonucunda, statik proje müellifi Muharrem Hakan Yüzbaşı ile fenni mesul Büşra Topuksal hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ek iddianame hazırladı.

İddianamede, bilirkişi raporunda zemin kattaki SZ22 kolonunun kesildiği ya da hiç yapılmadığı, mimari projede de yer almadığı ve bu durumun yapıyı yıkıma neden olabilecek düzeyde güvensiz hale getirdiği, statik proje müellifi Muharrem Hakan Yüzbaşı, yapı fenni mesulü Büşra Topuksal'ın asli kusurlu olduğu belirtildi. Müşteki avukatları ise birden fazla kolonun kesilmiş olabileceğini ancak bunun kesinleşmediğini belirtti.

FİRARİ YÜZBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianamede, şüpheli Büşra Topuksal'ın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, firar eden Muharrem Hakan Yüzbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşıldığı sonucuna varıldı.

İddianamede, Sulayıcı dosyasıyla Yüzbaşı ve Topuksal dosyasının birleştirilmesine karar verildi. Muharrem Hakan Yüzbaşı ve Büşra Topuksal'ın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan, Mahmut Sulayıcı'nın ise 24 kez "olası kastla kasten öldürme" ve 12 kez "olası kastla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, şüpheliler Büşra Topuksal ve Muharrem Hakan Yüzbaşı'nın, projelendirme ve yapı tekniği gereği dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle, Türk Ceza Kanunu'nun 53/6 maddesi uyarınca meslek veya sanat icrasından yasaklanmaları istendi.

2'si firari, 1'i tutuksuz olan sanıkların 3 Ekim 2025 tarihinde Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.