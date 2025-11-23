Depremde yıkılan Tutar Yapı Sitesi davasında yeni gelişme: 6 kamu görevlisine daha soruşturma izni verildi!

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti.

Çukurova Kaymakamlığı, yıkılan binanın çatı katındaki izinsiz tadilatlara ilişkin, Çukurova Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürleri Pırıl Özel, Yasemin Arın Tetik, Ali Arslanlıoğlu, Suat Bayseçkin, Melih Temelli, Gizem Sevinir Özyılmaz ve Hasan Uzun ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşem Nevruz Boyraz hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Ancak Kaymakamlık, belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuğba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan için ise soruşturma izni vermedi.

6 İSME DAHA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yakınlarını kaybedenler ile şüpheliler söz konusu karara itiraz etti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuğba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan hakkındaki soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, bu kişiler hakkında soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Oybirliğiyle alınan kararda, "Olay ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, soruşturma izni verilmeyen kişilere isnat edilen fiilin sübut bulup bulmadığı ve ceza sorumluluğuna neden olup olmayacağının ancak yapılacak soruşturma ile ortaya çıkarılabileceği, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Daha önce, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya için soruşturma izni verilmişti.

İçişleri Bakanlığı da zemin ve birinci katlarda yapılan tadilatlara ilişkin, Çukurova Belediyesi'nin imardan sorumlu eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ile eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Pırıl Özel hakkında soruşturma izni vermişti.

Ancak eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin için soruşturma izni verilmemiş, taraflar bu karara itiraz etmişti.