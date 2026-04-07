Depremde yıkılan Yüksel Apartmanı davasında karar açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yüksel Apartmanı'nın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez, statik proje müellifi Halil İbrahim Şireci, Mimarlar Odası vize işlemini onaylayan Ahmet Turan Yücel, dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, müdür yardımcısı Yaşar Köksal ve belediye inşaat mühendisi Ahmet Özer hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Sanık Ahmet Turan Yücel'in vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan dava düşürüldü.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ve statik proje müellifi Halil İbrahim Şireci'ye 4 yıl 4 ay 15 gün; belediye görevlileri Ahmet Özer, Alper Yiğit ve Mustafa Bingöl'e 2 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası verdi. Heyet, hükmün uygulanmasının sonraya bırakılmasına, belediye görevlisi Yaşar Köksal'ın ise beraatine karar verdi.