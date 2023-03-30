Depremde yıkılmıştı: Şansel Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Şansel Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:56
Depremde yıkılmıştı: Şansel Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı!
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerde yıkılan binalara yönelik soruşturmalar sürüyor.

Depremlerden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yıkılan Şansel Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı.

35'TEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, devam eden soruşturmalar kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği Şansel Sitesi'nin müteahhidi Erman Çalış, kent merkezinde gözaltına alındı.

Çalış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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