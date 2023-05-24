Depremden ders almadılar, denizi doldurup otopark yapacaklar: Valilik ‘ÇED gerekmez’ dedi

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

İncelemeler sonucunda Hatay Valiliği tarafından projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Bu karara göre şirket 91 milyon 317 bin TL’lik projeyle birlikte 150 bin metrekarelik “devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz alanında” denizi doldurarak yol, otopark ve TIR dönüş parkı yapacak. Projenin inşaat öncesi altı ay, inşaat dönemi 66 ay olmak üzere toplamda altı yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.