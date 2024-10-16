Depremden etkilenen Malatya’da yurttaş evlere girmeye korkuyor
Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı yurttaşlar günü park, bahçeler ile sokaklarda geçiriyor.
Malatya’da Kale ilçesinde 10.46’da meydana gelen 5.9. büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından sokaklara dökülen bazı yurttaşlar park ve bahçelere akın etti.
Günü park ve bahçelerde geçireceklerini belirten yurttaşlar evlerine girmeye korktuklarını söyledi.
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