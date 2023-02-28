Depreme dayanıklı diye sattılar ağır hasarlı çıktı: Beton AKP’li başkandan

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi’nin Yeşilyurt Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen Yeşil Topsöğüt Konutları, Maraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Duvarlar çatladı, kolonları patladı. 7 blok, 136 daire ve 6 dükkandan oluşan, 2018 deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı söylenen sosyal konut projesi yaklaşık 6 ay önce sahiplerine teslim edildi.

Ağır hasar alan konutları yapan ortak inşaat firmaları Dura Mühendislik Ltd. Şti. ve Mersa İnşaat. İnşatta kullandığı betonu ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın aile şirketi olan Çınarlar Beton’dan aldığı 2021 yılında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından gündeme getirilmişti.

‘MENFAAT GÖZETTİK’

AKP’li Başkan Çınar’ın aile firmasından alınan kalitesiz betonlarla inşa edilen konutların ilk depremde kullanılamaz hale gelmesi ise dikkat çekti. Örnek proje olarak sunulan ve temel atma töreninde depreme dayanıklı olduğu vaat edilen konutların ihalesini alan söz konusu şirketi, aynı zamanda 2020 yılında belediyeye ait bir başka binanın da ihalesini aldığı gündeme getirilmişti. Ağbaba, “Bir belediye başkanı, yönettiği belediyeye kendi şirketinden malzeme satabilir mi” sorusunu yönelttiği Çınar ise iddiaları yalanlamadı. “Şirketler kendi menfaatlerini gözeterek ticari faaliyetlerini organize ederler. İlgili yüklenici şirketler de bu kapsamda hareket etmişlerdir. Aileme ait olan firma Doğu Anadolu Bölgesi ve dolayısıyla Malatya ile çevresinde gaz beton imalatı yapan tek firmadır” dedi.

AKP’LİLER TEMEL ATMA TÖRENİNDEYDİ

Yeşil Topsöğüt Konutları’nın temeli, Ekim 2020 tarihinde törenle atıldı. Törende AKP Milletvekili Hakan Kahtali, “Yüksek İnşaat Mühendisi olan Belediye Başkanımız konunun uzmanı ve deneyimli bir isim. Yıllardır Malatya Büyükşehir Belediye ve Yeşilyurt Belediyesinde önemli görevlerde bulundu, bulunmaya devam edecek” şeklinde konuşmuştu. Yeşil Topsöğüt Konutlarının temel atma törenine birçok AKP’li isim katılmıştı.