Depreme dayanıksız 7 okul daha boşaltıldı

Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:59

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:59

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, binaların depreme dayanıklılığı bir kez daha gündeme gelirken, son 1,5 yılda Bursa’da depreme dayanıksız oldukları için yıkılıp, yeniden yapılan okulların da arasında olduğu toplam 1326 derslikli 59 yeni okul yapıldı. Bunlardan 26’sı eylül ayından itibaren eğitime başladı.

Kahramanmaraş depremlerinin 2’nci yıl dönümünde ise Bursa’da 7 okul binası için daha yıkım kararı alındı. Yapılan performans analizi sonucunda riskli bulunan, Osmangazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi İlkokulu, Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu, Hanife Murat Ortaokulu ve İbni Sina İlkokulu ile Yıldırım ilçesindeki Mustafa Necati İlkokulu ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tahliye edildi.

Öğrenciler, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için, eski okullarına en yakın eğitim kurumlarına nakledildi. Bazı veliler yıkım kararının yaz tatilinde alınması gerektiğini söyleyip, bu duruma tepki gösterirken, çok sayıda veli ise önceliğin can güvenliği olduğuna dikkat çekti.

‘ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ’

Oğlunun, yıkım kararı alınan okullar arasındaki İbni Sina İlkokulu’nda 4’üncü sınıfa gittiğini söyleyen Elif Sönmez (38), “Önümüzdeki sene 1'inci sınıfa başlayacak bir kızım var ve yine bu okulda öğrenim görecek. Okulumuzun yıkım kararı birçok veli üzerinde olumsuz bir etki oluştursa da benim için durum böyle değil. Çünkü çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önemli. 1960 yılında yapılmış bir okul ve ne kadar bakım yapılmaya çalışılsa da depreme çok dayanıklı olmadığını düşünüyorduk. Milli Eğitim, bu kararı almakla gerçekten çocuklarımızın güvenliğini düşündüğünü gösterdi ve ona göre hareket etti. Bu süreci çok iyi yönettiklerini düşünüyorum. Şu anda oğlum 4'üncü sınıfa Cem Sultan Lisesi'nde devam ediyor ve burada aynı sınıf mevcuduyla eğitim görüyor. Ortaokul ve liseyi sabahçı yapmışlar, öğlenci grupta ise sadece İbni Sina öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyorlar” diye konuştu.

‘GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTALARA GELİNEBİLİRDİ’

Velilerin, çocukları yıkım kararı alınan okulda eğitim görürken, Bursa’da hissedilen en ufak sarsıntı da bile telaşlandığını belirten Sönmez, “Geçen sene Bursa'da hissedilen ufak çaplı depremlerde, doğrudan öğretmenimizle iletişim kurmak zorunda kalmıştım. Çocuklar korktular mı, ne yaptılar diye endişelendim. Neyse ki çok fazla hissetmemişlerdi çünkü o sırada teneffüsteydiler. Ama ya kötü sonuçlansaydı. Geri dönüşü olmayan noktalara gelinebilirdi. Bu yüzden ikinci dönemde alınan bu kararın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.