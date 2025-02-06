Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Adıyaman’da yurttaşlar, yaşamın yitiren yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:29

Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

Yurttaşlar etkinliklerin ardından gün ağarınca, kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Kuran okunarak dua edilip mezarlıklara karanfil bırakıldı.

 


Etiketler: #adıyaman #depremler #deprem

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