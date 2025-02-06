Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Adıyaman’da yurttaşlar, yaşamın yitiren yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.
Yurttaşlar etkinliklerin ardından gün ağarınca, kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti.
Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Kuran okunarak dua edilip mezarlıklara karanfil bırakıldı.
Etiketler: #adıyaman #depremler #deprem
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Deprem anmasında gerginlik
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!
- İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak talebi!
- DEM Parti'dan flaş 'Öcalan' açıklaması
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı