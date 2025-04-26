Depreme dayanıksız hastaneler endişeye neden oluyor: ‘Bazı ana hastaneler hâlâ yenilenmedi’

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:31

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından depremin merkez üssüne yakın Silivri Devlet Hastanesi’nin tahliye edilmesi kamuoyunda sağlık kuruluşlarının güvenilirliği konusunda endişe yarattı.

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Depremine Yönelik Sağlık Hizmetinin Yapılanması Çalışma Grubu’ndan Dr. Hasan Oğan, “ İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, hastanelerin yüzde 80’i 2007 yönetmeliğine göre kontrol edilmiş. Ama kalan yüzde 20’lik kısmın ne durumda olduğu tam olarak bilinmiyor, açıklama da yapılmamış. Bizim de sahadaki gözlemlerimiz bu yönde” ifadelerini kullandı.

‘RİSKLİ HASTANELER VAR’

İstanbul’da özellikle bazı büyük hastanelerin riskli olduğunu söyleyen Oğan, “Cerrahpaşa, Çapa ve Haydarpaşa Numune gibi köklü hastaneler ya hasar gördü ya da yıkılıp yeniden yapılmaya çalışılıyor. Ancak bu süreç çok yavaş ilerliyor. Aslında 2002’den beri bu hastanelerin depreme dayanıklı olmadığı biliniyor. Hastanelerin yenilenmesi gerekiyordu ama 2023’e kadar sadece birkaç yeni hastane yapıldı. Ana hastaneler hâlâ yenilenmedi” dedi. Sağlık kurumlarına olası bir büyük depremde ulaşmanın da zor olduğunu beliten Oğan, “Mesela Çam ve Sakura Hastanesi çok güzel bir hastane. Ancak şehir merkezine çok uzak. Toplu taşıma da yetersiz. İnsanlar oraya ulaşmakta çok zorlanıyor. Bu da özel hastanelere yönelmeye sebep oluyor. Bazı özel hastaneler ilk başta ücretsiz hizmet verse de sonra ücretli hale geliyor. Bu konuyu Sağlık Bakanlığı’nın çözmesi gerekiyor” diye konuştu.

ASM'LER DE GÜVENLİ DEĞİL

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Ahmet Kandemir, İstanbul genelinde hizmet veren 100’in üzerindeki aile sağlığı merkezinin yüzde 32’sinin 1999 öncesi yapılarda, yüzde 89’unun ise depreme dayanıklılık testi yapılmamış binalarda faaliyet gösterdiğini belirtti. İstanbul’da aile sağlığı merkezlerinin depreme hazır olmadığını söyleyen Kandemir, “Deprem riski altındaki binalar hem çalışanların hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor” diye konuştu.