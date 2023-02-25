Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkâri SGK binası boşaltıldı

Hakkâri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

İHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:43
Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkâri SGK binası boşaltıldı
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Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkâri’de kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığı incelendi.

Edinilen bilgiye göre, Bulvar Caddesi'nde belediye binası karşısında hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binası bugün boşaltıldı. Kurum, Gazi Mahallesi Av. Cumhur Keskin Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin katına taşındı.

Yetkililer, yapılan testlerde SGK binasının depreme karşı dayanıksız çıktığını ve boşaltma kararı alındığını aktardı. Yeni SGK binası yapılana kadar kurumun faaliyetlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin sürdüreceği bildirildi.


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