Depreme rağmen üretime devam! İşçiye verilen değer bu kadar...
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli’de üretim durmadı. Ford Otosan işçileri, sarsıntılara rağmen bant başında çalıştırıldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. İşçilerin paylaşımları dikkat çekti.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Kocaeli’de etkili olan sarsıntı sırasında birçok fabrika üretime devam etti.
Kocaeli’de otomotiv üretimi yapan Ford Otosan’da çalışan işçiler, deprem anında ve sonrasında üretimin sürdüğünü belirterek tepkilerini dile getirdi. Ford İşçi Bülteni’nde yapılan paylaşımlarda, “Deprem oldu ve artçılar devam ediyor. Fabrika üretimi asla kesmiyor. Göstermelik bir şekilde dışarı çıkardılar, sonra yine üretim başladı. Gece vardiyasında olanlar korkudan uyuyamıyor. İşçiye verilen değer bu kadar” ifadeleri kullanıldı.
Bir başka işçi ise ertesi gün yaptığı paylaşımda, “İki saatlik uykuyla belki de hâlâ uyumayanlar vardır ama üretim hâlâ devam ediyor. Evimizde çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp gece üretime geleceğiz. Ya gece bir deprem daha olursa? Uzaktan gelenler var, nasıl ailesinin yanına gitsin?” sözleriyle tehlike karşısında duyduğu endişeyi aktardı.
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