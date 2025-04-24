Deprem anında kapı sıkışırsa ne yapmalı? Uzmanlar uyarıyor

Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:53

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:09

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar olası riskler konusunda endişelenmeye başladı. Deprem anında karşılaşılan risklerden biri de iç kapıların sıkışması. Uzmanlar, bu tür anlarda doğru bilgiye sahip olmanın hayat kurtarabileceğini belirtiyor.

SARSINTI ANINDA KAPIYA YÜKLENMEK TEHLİKELİ

Deprem sırasında binaların esnemesi, özellikle eski yapılarda kapıların sıkışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, sarsıntı devam ederken kapıyı zorlamanın hem zaman kaybı hem de ciddi bir tehlike oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür durumlarda öncelikle “çök-kapan-tutun” pozisyonunda kalınması öneriliyor.

GÜVENLİ ALANI TERKETMEDEN BEKLEYİN

Kapının sıkışması durumunda, bulunduğunuz odayı terk etmeye çalışmak yerine masa altı, iç duvar kenarı ya da kolon dipleri gibi görece güvenli bölgelerde sarsıntının geçmesini beklemek en doğru hareket olarak gösteriliyor. Uzmanlar, sarsıntı sırasında hareket halinde olmanın düşme ve yaralanma riskini artırabileceğini vurguluyor.

HAYAT KURTARAN DONANIMLAR: DÜDÜK, FENER, TELEFON

Deprem çantasında yer alması gereken düdük, fener ve şarjı tam bir telefon gibi ekipmanlar, bu tür anlarda hayati önem taşıyor. Kapı sıkışması durumunda sesinizi duyurmak ya da yardım istemek için bu araçların kullanıma hazır olması büyük önem taşıyor.

ALTERNATİF KAÇIŞ YOLU: CAM VE PENCERELER

Sarsıntı sona erdikten ve güvenliğinizden emin olduktan sonra, alternatif çıkış yolları değerlendirilebilir. Uzmanlar, camların dikkatli şekilde kırılarak çıkış oluşturulabileceğini belirtiyor ancak bu esnada el, yüz ve gözlerin mutlaka korunması gerektiğinin altını çiziyor.

YÜKSEK KATLARDAN ATLAMAYIN

Panik anında yapılan en büyük hatalardan biri de yüksekten atlamaktır. Bu tür bir durumda, bulunduğunuz yerde güvenli şekilde kalmak ve kurtarma ekiplerini beklemek çok daha doğru bir davranış olarak öne çıkıyor.

SAKİN KALMAK HAYAT KURTARIR"

Kapı sıkışması, deprem anında herkesin başına gelebilecek olağan bir durum. Uzmanlar, panik yapmak yerine doğru bilgiyle hareket etmenin hem kendi hayatınızı hem de çevrenizdekilerin hayatını kurtarabileceğini belirtiyor. Ayrıca, olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ve deprem çantalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor.