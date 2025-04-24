Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı

Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti.

Depremi hisseden papağan kafesten kurtulmaya çalıştı
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İHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:01

İstanbul Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeytinburnu’nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti.

Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağanın çırpınışları ve kafesten kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #deprem #İstanbul #papağan

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