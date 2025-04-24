Rapçi Sefo deprem sırasında evden kaçtığı anları paylaştı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:07

Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve en büyüğü 6.2 olarak kaydedilen depremler, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Deprem anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü rapçi Sefo’nun yaptığı paylaşım ise gündeme oturdu.

KORKUSUNU GİZLEMEDİ

Deprem sırasında evinde bulunan Sefo, sosyal medya hesabından yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında deprem korkusunu açıkça dile getiren Sefo, “Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem” sözleriyle duygularını ifade etti.

"BANA ULAŞAMAZSANIZ..."

Ünlü rapçi paylaşımının devamında, yaşadığı panik anını esprili bir dille aktararak, “Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır” ifadelerini kullandı. Sefo’nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, birçok kullanıcıdan destek ve benzer yorumlar geldi.