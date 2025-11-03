Depremin 1000. günü geçti: Kahramanmaraş’taki Saray Apartmanı sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkacak

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saray Apartmanı'nın bir kısmının yıkılması sonucu, binanın zemin katındaki iş yerinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Saray Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianameye ulaştı.

Depremin üstünden 1000. gün geçti, dava yeni başlıyor. Edinilen bilgiye göre, iddianame Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, 4 sanık, 11 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, Kayseri Erciyes Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan bilirkişi raporuna dayanılarak, binanın bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara uygun şekilde inşa edilmediği, bu nedenle müteahhit, fenni mesul, teknik uygulama sorumlusu ile belediyede görevli kontrol ve denetim mühendislerinin kusurlu olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

Fenni mesul Memet Temur ile müteahhit Ali Kaya'nın ortakları Aligül Çiçek ve Ahmet Yıldız hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma", müteahhit Ali Kaya hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından dava açıldı.

"BİNAYI FEN VE MEVZUATA UYGUN YAPTIK"

İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi. Sanıklar Ali Kaya, Ahmet Yıldız ve Aligül Çiçek, ifadelerinde binanın inşaatını birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti. Projenin fenni mesuliyetini Memet Temur'un üstlendiğini, inşaat sürecinde gerekli kontrollerin yapıldığını ve faaliyetlerin ortak şekilde yürütüldüğünü, binayı fen ve mevzuata uygun, sağlam bir şekilde inşa ettiklerini savunan sanıklar, belediyenin de kontrolleri yaparak ruhsat ve yapı kullanım izin belgesini verdiğini ifade etti.

İddianamede, kusurlu olduğu belirlenen belediye personellerine ilişkin soruşturmanın tefrik edildiği ifade edildi.