Depremin 152. saatinde 7 yaşındaki çocuk enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli Adıyaman'da depremin 152. saatinde 7 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:20
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Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu Sitesi 8 katlı B bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 7 yaşındaki Hacı Ahmet'in sesi duyuldu.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan küçük çocuk, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hacı Ahmet ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


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