Depremin 3'üncü yıldönümü yaklaşıyor: Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yarası 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz sarılmadı.

Depremzede ailelerin birçoğu evlerine kavuşamadı, konteynerlerde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Son olarak depremin yoğun hissedildiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı, konteyner kullanılamaz hale geldi.

YARALI VE CAN KAYBI YAŞANMADI

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallede depremzede ailenin yaşadığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Depremzede ailenin kaldığı konteyner, kullanılmaz hale geldi.

Çıkan yangından dolayı herhangi bir yararlanma ve can kaybı yaşanmadı.