Depremin 32. ayında davalar ilerlemiyor: Depremzede aileler adalet bekliyor

Depremin üzerinden 32 ay geçmesine karşın deprem davalarında aşama katedilemiyor. Hatay Antakya’daki Odabaşı Mahallesi’ndeki Selim Köse Apartmanı depremde yıkılmış ve 14’ü çocuk 43 kişiye mezar olmuştu. Yıkılan apartmana ilişkin davada üçüncü duruşma bugün görülecek.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 14.30’da görülecek duruşma öncesi Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Seda Mutaf, “Aylardır bilirkişi raporu bekliyoruz. Oysa 31 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan istenen ilgili yazılar gelmediği için dosya daha bilirkişiye bile gitmemiş” dedi.

“Yine duruşmaya boşu boşuna gideceğiz ve yine mahkeme beş ay sonrasına tarih verecek” diyen Mutaf, zamanın sanıkların lehine işlemesinin adaleti geciktireceğini söyledi. Mutaf, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizleri yıldırarak ‘bu işlerin peşini bırakın’ mı denilmek isteniyor. İstiyorlar ki canını, yakınlarını, malını kaybeden insanlar duruşma salonuna gelsin, boş sanık sandalyelerini görsün, sürekli duruşmaları ertelensin ama aynı zamanda da adalete güvenleri azalmasın. Bu nasıl olacak?”