Depremin ardından çocuklara ilişkin kayıp ihbarları gelmeye devam ediyor: Kaçırılma şüphesi var!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kayıp çocuklara ilişkin ihbarlar gelmeye devam ediyor. 11 ili etkileyen depremde yurttaşlar çocuklarını ararken sağ veya ölü bir haber almak istiyor. Kimi yurttaşlar DNA sonuçlarını beklerlerken kimileri ise çocuklarının enkazdan çıktığını ancak kaybolduğunu belirtiyor. Cumhuriyet, kaybolan çocuklara ilişkin mağdur ailelerle konuştu.

12 yaşındaki Hibe Kireyim, Hatay İskenderun’daki Üçer Apartmanı’nda kayboldu.

‘BİRİLERİ GÖRMÜŞ’

Kireyim ailesinde anne sağ çıkarken 12 yaşındaki Hibe bulunamadı. Abisi Adil Kireyim, “Annesi Konya Şehir Hastanesi’nde yatıyor. Geçen karakoldan gelip ifade aldılar. Bu enkaz altından çıkarıldıkları takdirde ambulansla mı, özel araçla götürüldü kimse bilemiyor ama enkaz altından çıktığını görenler oldu. Hangi araçla gittiği hakkında kimse bir bilgi vermedi. Kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Çünkü oradan birileri görmüş. Ancak nasıl bir araçla gittiğini bilemiyoruz. Biz mezarlığa da gittik. Orada da yoktu. DNA testi yapıldı sonuçları bekliyoruz” dedi. Kireyim sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kaçırıldığını düşünüyoruz. Çünkü 40 gün geçti hiçbir yerde yok. İskenderun’un bütün kurumlarına baktık. Öyle bir isim gelmedi dediler. O çocuk özel bir araçla alınmış olabilir mi? Böyle bir yerde saklanmış olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

‘DNA BEKLİYORUZ’

Fatma İrem Koca (14) Kahramanmaraş’ta kayboldu. Koca’nın dayısı Mert Ege Ceren yaşananları şu şekilde anlattı: “İki binanın birleşmesiyle tek enkazda biz arayışımızı sürdürdük. Enkaz kalkana kadar oradaydık. Enkaz kalktı, temele kadar inildi, toprağa kadar gelindi. Sonra molozları da araştırdık Kan örneğinden sonuç beklememiz istendi. DNA verdik bekliyoruz” dedi.

HERKES ÇIKTI O YOK

Hidayet Ela Göksu ise Kahramanmaraş’taki Üçgözler Apartmanı’nda kayboldu. Göksu’nun halası Emine Yurdakul, “Enkazda kalmıştı. En son enkazın kaldırıldığını ancak çıkmadığını söylediler. Diğer akrabalarımız o enkazdan çıktı ancak yeğenim çıkmadı kayıp. DNA sonucu bekliyoruz. Kimsesizler mezarlığına mı defnettiler, hastanede mi hiç bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

350 BİN AİLE BAŞVURDU

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6 Şubat depremlerinden hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez bir artış oldu. Koruyucu aile için müracaat en son 350 binlerdeydi, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var” dedi.