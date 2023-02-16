Tarikatlar tarafından kaçırıldı iddiası: 'Kayıp çocuklarla' ilgili suç duyurusunda bulunulacak

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 18:52

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 19:01

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası çalışmalar halen sürüyor. Deprem nedeniyle birçok çocuğun ailesini kaybettiği veya çocukların kaybolduğu iddia ediliyor. Depremin ilk günlerinden bu yana bazı depremzede çocuklara devlet tarafından sahip çıkılmadığı ileri sürülüyor.

Bu iddialara ilişkin daha önce açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır”ifadelerini kullanmıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların tarikatlar tarafından kaçırıldığı, kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere veya organ mafyalarına teslim edildiğine dair iddialar üzerine suç duyusunda bulunulacağını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Sahadan iletilenlere göre, enkazdan sağ kurtarılan çocuklarımızın resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesinin sağlanamadığı örnekler bildirilmektedir” dendi. Açıklamada, “Bunların yanı sıra, derneğimize ve başka kurumlara yapılan ihbarlara göre, refakatsiz çocuklarımızın yetkili devlet kurumlara değil, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere, tarikatlara veya organ mafyalarına da teslim edildikleri bildirilmektedir” ifadeleri de kullandıldı.

??Sevgili dostlar??

??17 Şubat Cuma ?12.00’de

??Antalya Adliyesi’nde

Deprem sonrasında tarikatlar tarafından kaçırılan refakatsiz çocuklarımız için suç duyurusunda bulunacak ve basın açıklaması yapacağız.

Gelin hep beraber olalım!

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği pic.twitter.com/k6PDGfobou — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) February 16, 2023

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde dokuz saat ara ile gerçekleşen depremlerin ardından ülkemizin başta Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana illerinde, ilçelerinde ve köylerinde büyük bir yıkım gerçekleşmiş, çok sayıda can kayıpları ve yaralanmalar olmuştur.

Öncelikle bir kez daha tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyor ve en içten geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz.

Sahada bulunan ve çalışmalan takip eden uzmanlar, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremden etkilenmiş ve refakatsiz çocuklar bulunduğunu belirtmektedir. Birçok kayıp ihbarı neticesinde enkazdan çıkartıldığı bilinen çocukların çeşitli nedenlerle ailelerine teslim edilemediği ortaya çıkmıştır.

Çocukların enkazdan çıkarıldığı ya da kayıp olarak bulunduğu günün, saatin, yerin ve mümkünse yaşadığı apartmanın bilgisi tespit edilmeksizin, kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere teslim edilmelerinin söz konusu olduğu görülmektedir.

Sahadan iletilenlere göre, enkazdan sağ kurtarılan çocuklarımızın resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesinin sağlanamadığı örnekler bildirilmektedir.

'TARİKAT VE CEMAATLER DEPREM KADAR BÜYÜK BİR AFETTİR'

Bunların yanı sıra, derneğimize ve başka kurumlara yapılan ihbarlara göre, refakatsiz çocuklarımızın yetkili devlet kurumlara değil, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere, tarikatlara veya organ mafyalarına da teslim edildikleri bildirilmektedir.

Deprem bölgesinde enkazlarda çıkarılan refakatsiz çocuklarımızın kaçırılması veya hürriyetlerinden yoksun bırakılmasına istinaden, derneğimizin 17 Şubat 2023 Cuma günü (Yarın) saat 12:00'de Antalya Adliyesi'nde yapacağı suç duyurusuna ve basın açıklamasına siz değerli basın emekçilerini ve dostlarımız' bekliyoruz.

Konuya dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan derhal açıklama bekliyoruz. Ne küçüklerimizin yaşadığı trajedinin tarikatlar tarafından istismarına ne de küçüklerimizin istismarına izin vermeyeceğiz.

Tarikat ve cemaatler çocuklarımız için deprem kadar büyük bir afettir. Çocuklarımız sahipsiz değildir."