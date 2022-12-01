Depremin ardından Düzce Valiliği'nden 'yüksek kira' uyarısı
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından valilik, yurttaşlara ağır hasar meydana gelen binaların boşaltımını fırsat bilip 'yüksek kira' talep edenler hakkında uyarılarda bulundu.
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar tespit edilen binaların tahliyesine devam ediliyor.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada devletin tüm imkanlarının vatandaş için seferber edildiği belirtilerek “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası bizi en çok sevindiren haber deprem nedenli herhangi bir can kaybı yaşanmaması ve bütün vatandaşlarımızın sağ salim evlerinden tahliye olabilmesi idi. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek ve buna benzer tüm ihtiyaçları için seferber olmuş, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumları ve STK’larımız tüm imkanları ile ilimize yardıma gelmişlerdir” denildi.
Düzceliler olarak, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerimizde, birbirimize destek olmak önem arz etmektedir.— Düzce Valiliği (@duzce_valiligi) November 30, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/8tOTJpj8nY
AĞIR HASARLI BİNALARIN TAHLİYESİNE DESTEK
Düzce’de ağır hasarlı binaların tahliyesi için lojistik ve personel desteği verildiği bildirilen açıklamada “Tüm bu dayanışma ve beraberlik örneklerinin yanında; 23 Kasım 2022 tarihinde ilimizde yaşanan deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince yapılan ilk incelemeler sonucu bazı binalarımızda ağır hasar olduğu ve ağır hasarlı binaların acilen boşaltılması gerektiği yönünde kararlar verilmektedir. Ağır hasarlı binaların boşaltılması için kurumlarımızca gerekli lojistik ve personel desteği sağlanmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra deprem sonrası kiralık mesken ve iş yerleri sahiplerinin hem mevcut kiracılardan hem de yeni ev kiralamak isteyen vatandaşlarımızdan yüksek meblağlarda kiralar istenildiği şikâyetleri ilgili birimlere ulaşmaktadır. Hepimizin bildiği üzere Borçlar Kanunu’nun Geçici 1. Maddesine istinaden Yıllık Kira Artışları bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşulu ile yapılabilir hükmü bulunmaktadır. Düzceliler olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerimizde, birbirimize destek olmak önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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